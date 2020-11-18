【打亂章】懶理任期將屆滿　特朗普提名貨幣監理局署長

美國民主黨總統候選人拜登已宣布取得美國總統大選勝利，目前正積極籌劃組織內閣。不過現任美國總統特朗普依然不理會即將下台的現實，仍舊提名親信出任任期5年的貨幣監理署(OCC)署長。

特朗普表示，他將向參議院提名現任貨幣審計長辦公室代理負責人Brian Brooks擔任貨幣監理署(OCC)第32位署長。據悉，自前貨幣審計長Joseph Otting今年5月底離職後，Brian Brooks就一直擔任貨幣監察長辦公室的代理局長職務至今。

外媒報道，特朗普此舉，在白宮即將易主並涉更換政府當政黨派前夕，實不尋常，估計特朗普此舉將令拜登政府想要緊縮銀行監管的政策面臨複雜的局面，且日後拜登政府若想更換Brian Brooks亦不容易，必須動用從未使用過的法律權威來罷免Brian Brooks。

這是繼特朗普更換國防部長、安插親信入商務部出任高層、以及撤任國土安全部網絡安全及基礎設施安全局局長後，又一項不尋常的高官人事安排。

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