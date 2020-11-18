【零售浩劫】謝瑞麟中績盈轉虧蝕4157萬　港澳同店銷售跌59%

期間香港經濟繼續受新型冠狀病毒疫情、中美貿易戰及社會事件三重打擊，加上金價急升，且很多婚宴亦因疫情取消，對黃金及珠寶產品的需求大跌。期內香港及澳門地區零售業務的營業額下跌62%，並錄得同店銷售負增長59.3%；內地營業額則下跌12.9%，錄得同店銷售負增長5.2%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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