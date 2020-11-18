【疫下贏家】第3季內地平板電腦出貨量增幅創新高
2020年11月18日 12:14
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（Getty Images圖片）
國際數據公司(IDC)最新發布的平板電腦季度跟蹤報告顯示，2020年第3季度中國平板電腦市場出貨量約690萬台，按年增長21.7%。
內媒指出，新冠肺炎疫情帶來的需求增長以及人口普查項目的大單採購，讓中國平板電腦市場創下了自2014年以來單季最高按年增幅，惟「缺貨」再次成為中國平板電腦市場的關鍵字，供貨問題限制了各大廠商出貨量的更高提升。
IDC預計，產業鏈供應問題將會從2021年第1季度後半段逐步得到緩解，下半年恢復正常。
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