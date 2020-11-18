【疫下贏家】第3季內地平板電腦出貨量增幅創新高

國際數據公司(IDC)最新發布的平板電腦季度跟蹤報告顯示，2020年第3季度中國平板電腦市場出貨量約690萬台，按年增長21.7%。

內媒指出，新冠肺炎疫情帶來的需求增長以及人口普查項目的大單採購，讓中國平板電腦市場創下了自2014年以來單季最高按年增幅，惟「缺貨」再次成為中國平板電腦市場的關鍵字，供貨問題限制了各大廠商出貨量的更高提升。

IDC預計，產業鏈供應問題將會從2021年第1季度後半段逐步得到緩解，下半年恢復正常。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020