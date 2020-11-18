【表面風光】特朗普當總統4年　身家蒸發20億美元？

外媒報道，2016年特朗普當選美國總統，至今任期近4年屆滿，但他在《福布斯》美國400名富豪榜上的排名卻下降了183位，降至第339位。

特朗普的淨資產預計從2016年3月的45億美元，暴跌至2020年的25億美元，足足唔見20億美元(約156億港元)。僅2016年一年，他就花費了約6,600萬美元的個人資金來支持自己的總統競選活動，同時籌集了總計3.68億美元。

特朗普的身家縮水，與在任期間紐約市的零售和商業地產市道疲軟有關，因其於這兩個板塊持有大量資產，而今年一場新冠肺炎疫情，更令其家族的酒店、辦公樓和高爾夫球場生意大受影響，故見與2016年不同，在2020年大選中，特朗普沒有動用任何個人積蓄，而靠籌集了5.57億美元進行活動。

報道引述《福布斯》估計，2020年特朗普唯一升值的資產是特朗普世界大廈，又指他的其他資產都是不同程度的赤字，導致特朗普的財富急劇縮水，且還背負着數百萬美元的債務。早前更有美媒報道，特朗普近年來積累了4至10億美元海外債務，惟遭特朗普否認。

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