【高盛推介】吉利創逾2年高 看好有咩貼價選擇？
2020年11月18日 12:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車(00175)昨日升約1.2%。今早繼續上升，早上高開約3.3%後升幅擴大，現報22.7元，升約7.6%，為現時升幅最大的藍籌股並創超過兩年新高。此外，吉利由上周四至今，已錄得逾17%的升幅。中國汽車工業協會數據統計顯示，本月上旬共11家重點企業，汽車產量完成74.4萬輛，按年升12.5%。
此外，早前有券商發表報告，指內地汽車行業進入銷售旺季，並料明年中國品牌市佔率上升的情況會持續。該行向吉利給予「買入」投評級，目標價41元。
投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的高敏感度兼低街貨吉利購(16536)，行使價23.55元，2021年02月08日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
價外的選擇可留意年期約6個月的低街貨吉利購(17428)，行使價27.38元，2021年05月12日到期，實際槓桿3.8倍，價外、低街貨。
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