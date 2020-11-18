【多相】蔚藍東岸示範單位曝光 三種間隔有得睇

而根據第5座18樓B單位打造的兩房戶，實用面積512方呎，大廳連接面積23方呎露台，廚房為傳統「梗廚」設計，並設面積17方呎工作平台，增強空氣流通及採光度。

至於最大的原則三房戶，則按照第1座18樓C室作藍圖，實用面積832方呎，長方形大廳空間感充足，連接面積27方呎露台。

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