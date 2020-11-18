前聯儲局官員：拜登政府須設法重振美國在亞太地區影響力

隨着中國與亞太多國簽訂「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)，前美國聯儲局達拉斯分行總裁Richard Fisher指出，拜登政府在重建與亞太地區貿易夥伴的關係時，必須具有「創造性」，才能重獲美國在亞太地區的尊重。

外媒引述Richard Fisher指出，RCEP的成員國包括中國、南韓、日本、澳洲、越南及泰國在內，這些國家都是成長中心，都是供應鏈或總部所在地。RCEP未包括美國，誠非好事。美國曾被視為世界最重要的經濟體，沒有美國你甚麼也做不了，然而，他們現在在亞太地區完成了一些不包括美國的事情。

Richard Fisher曾在1997至2001年期間擔任美國貿易談判代表，並致力於執行北美自由貿易協定(NAFTA)及其他眾多協定，並在2005年至2015年期間擔任Fed達拉斯分行總裁。他認為，拜登將不得不努力克服特朗普對亞太地區的態度，因為特朗普奉行「美國優先」的政策方針，並與中國打起重大貿易戰，導致雙方互相對貨物徵收數十億美元的關稅。

他表示：「這點將很難執行，我認為拜登政府必須非常具有創意，想出1個全新方式來應對各個層面的新關係，不只是在削減關稅，還要展現出基於規則的態度，不能像特朗普政府一樣鹵莽行事。」他指出，美國要重獲在太平洋地區的尊重，勢必得花上大量時間，對此他感到非常擔心。

他認為，美國缺席這項協定的意義重大，並稱參與這些協定的國家享有不少優勢，包括關稅削減、基於規則的貿易模式，以及建立供應鏈等方面的重要關係。美國被排除了，拜登政府必須想辦法重新介入並主導。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020