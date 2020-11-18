全球經貿戰：年底旺季不旺　澳洲葡萄酒業大受打擊

外電報道，自新冠肺炎疫情爆發以來，澳洲與中國關係趨緊張。近季中國更對一系列澳洲商品祭出停買、加徵關稅、貿易調查等措施，困擾澳洲商界。眼前年尾本是澳洲葡萄酒的出口旺季，可如今出口訂單大跌，已出貨的酒品又滯留在中國海關動彈不得，頓令業界大受打擊。

據報道，中國早前宣布對澳洲葡萄酒業進行2項貿易調查，11月還下令貿易商停止購買至少7類澳洲利亞商品，包括紅酒、龍蝦、大麥、銅礦等，是對澳最全面的貿易反擊。中國尚未正式確認禁令是否為政府指令，但上周中國外交部表示，在澳洲呼籲調查新冠肺炎爆發源頭進行國際調查之後，澳洲應為兩國關係惡化負責。

澳洲葡萄酒協會數據顯示，中國是澳洲紅酒的最大買家，截至9月底止一年之中國進口澳洲紅酒的貨值達12億澳元，比第2大買家美國的進口量高1.6倍，而在最新財政年度，中國進口約佔澳洲所有出口商品比率接近四成。

有八成生意來自中國的澳洲酒商表示，最近遭6、7個中國客戶取消訂單，財務損失在20萬至30萬澳元。中國進口商最近被指令別購澳洲紅酒，而未取消的訂單部分在中國海關滯留，目前有2個貨櫃共28,000瓶酒正在等待清關，情況令人懊惱。

過去，每年最後四個月，是澳洲紅酒出口的高峰期，約佔全年四成份額，可如今出口情況十分糟糕。年尾會否有部分酒品轉移在香港平價促銷，且拭目以待。

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