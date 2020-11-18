人民幣國際化　法巴認為要先做到呢兩件事…

正當全球疫情嚴峻，疊加超低息環境，中國憑着較高的利率及較佳的防疫成效，吸引資金流入人民幣資產，加快推進人民幣國際化。不過，外媒引述法國巴黎銀行執行長認為，人民幣要走向全球，還須做到兩件事…

美媒引述法巴執行長CG Lai指出，受疫情影響，包括美國聯儲局在內的其他主要中央銀行，都已將利率降低至接近零，但中國人民銀行一直受到相對限制，因此獲得相對較高回報率的潛在機會使更多外資流入中國的資產。中國控制疫情的能力使中國央行得以維持相對較高的利率。

Lai表示，與其他國家相比，經濟復甦使中國的貨幣政策處於相對正常的階段，這意味正是一個讓中國研究如何讓人民幣國際化的好時機。他補充，只要資金繼續流入中國，中國就有更大機會增加人民幣在國外的使用。

他認為，中國要推動人民幣國際化需要有兩點，就是讓資金流入中國，且人行宜放寬限制人民幣向海外轉移的規定。他預計，人民幣不會很快打敗美元地位，但由於中國經濟影響力日大，人民幣在全球儲備和國際貿易中的地位正在上升。目前，人民幣是國際支付中使用最多的第6種貨幣，用於結算約20%的中國貿易。

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