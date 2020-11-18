新盤動向：本木首推50伙　入場費574.7萬元

市區新盤競爭激烈。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木首張價單推出50伙，間隔開放式至三房，折實入場費逾574.79萬至逾2,139.88萬元，呎價介乎21,755至28,456元。價單顯示，首批單位折實平均呎價23,928元。

他指出，是次開價貼近市價，首批折讓2至3%，加推單位具加價空間。項目於本周四(19日)下午起開放示範單位，本周六(21日)起收票，最快下周末開售。是次亦提供最高85%一按。

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