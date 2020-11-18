【疫市贏家】全球貨櫃運費創歷史新高　料旺到明年首季

船運業消息來源表示，因美國與歐洲的補貨需求飆升、各出口樞紐的貨櫃短缺，以及新冠肺炎疫情造成的貨運形勢變化，全球貨櫃運費飆升，並創下歷史新高。

網上貨運市集平台Freightos波羅的海全球集裝箱指數(FBX)本周升至每FEU(40英尺貨櫃)2,359美元，創下歷史新高，自7月1日以來該指數已上漲30%。

Liner Research Services貨櫃船運市場分析師Hua Joo Tan表示，在解封後湧現補貨潮、航空運量受限，以及居家防疫商品與個人防護配備需求升高等因素帶動下，自7月以來貨櫃船運的需求非常高，使指數一路飆升。

Freightos數據顯示，將一個貨櫃從中國運往全球主要零售市場美國東岸的成本，在本周突破4,750美元，自7月以來已上漲42%，並創下新高紀錄。自7月1日以來，從中國運往美國西岸的運費已上漲近50%，報每貨櫃3,878美元。

他表示，從亞洲到美國的跨太平洋航線需求增長最強勁，運量較去年增長10%至20%，並看到大量的需求擴散到所有的貿易通道。他預期直至2021年第一季，貨櫃航運需求將保持穩健。

儘管貨櫃運費到2020年底都料將居高不下，惟主要經濟體疫情的變化也可能突然改變明年費率的走勢。SeaIntelligence Consulting執行長Lars Jensen表示，即使承運人宣稱直至農曆新年的運量都已被訂好，但不應該忘記美國與歐洲所有進口商在今年3、4月時取消與工廠的既有訂單速度有多快。

他又指，如果疫情惡化，並導致更嚴格的封鎖與更深的經濟衰退，失業率升高將促使消費者削減支出，進而減少了貨櫃需求。如果疫情快速受到控制，消費者在旅行等服務的支出增加，在商品上的支出減少，貨櫃需求也將下滑。

但如果大部分經濟體繼續在封閉與解封之間反反覆覆，則貨櫃費率仍將受到支撐，因為服務性質的支出仍將低迷不振，而商品需求可望維持強勁。

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