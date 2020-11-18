新股專輯：傳京東健康最快下周三招股　集資額增至312億

大型新股陸續有來！市傳京東健康最快下周三(25日)招股，目標集資額加碼至40億美元(約312億港元)，較早前傳的30億美元多出10億美元，12月7日或8日掛牌，惟上述時間表可能會有調整。

是次集資所得將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購，以及營運資金及一般公司用途。

母公司京東( 09618 )持有公司上市前約78.29%股權，其上市前股東亦星光熠熠，包括高瓴資本持股4.34%，投資管理公司BPEA透過旗下的Triton Bidco Ltd.及CPE透過CJD eHealthcare Investment Ltd.各自持有3.05%股權，中金及中國人壽分別持有2.29%及2.19%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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