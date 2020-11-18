【旅業蕭條】美國旅行年支出勁減逾4萬億　4年內難復舊觀

美國新冠肺炎疫情反彈，許多州都不得不推出新的封鎖措。美國旅遊協會(U.S. Travel Association)預計，2020年該國的旅行支出料將大減5,130億美元(約4萬億港元)，要到2024年才能回復至疫前水平。

外電報道，美國旅協再度下調今年旅遊支出預估至6,170億美元，較7月時估計的6,220億美元更不樂觀，並較去年的1.13萬億美元大減5,130億美元或45.4%。其中，美國的國際遊客將減少75%，佔支出降幅的1,190億美元。美國目前禁止大多數近期在歐洲、中國、巴西和一些其他國家居住的非美國公民入境。

美國運輸部上周表示，該國航空公司9月的載客量雖然按年減少65%，但已是3月以來最小降幅。航空公司則指出，11月旅行需求維持收縮65%，郵輪業直到12月31日前仍禁航，許多主要景點如迪士尼樂園、百老匯，仍然關閉或限制人流。

此外，商務旅行亦急劇下降，該組織稱美國業界已經損失將近40%、約350萬個需要出差的工作，並警告到年底時若沒有政府的額外救濟，可能還會失去100萬個工作。美國旅協執行長Roger Dow表示，許多需要幫助的企業根本撐不到明年1月下屆國會推出的新1輪救濟。

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