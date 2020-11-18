新股專輯：藍月亮上載聆訊後文件　高瓴持10%股權

中國洗衣液品牌藍月亮上載聆訊後初步招股文件。早前有消息指，該公司正進行預路演，下周五(27日)建簿，12月中上旬首掛，計劃集資約10億美元(約78億港元)，將用於業務擴充、提高品牌知名度，營運資金及其他一般公司用途。中金、美銀證券及花旗為聯席保薦人。

文件引述行業報告，該公司於過去3年，洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品，在其各自市場的佔有率均排名第一。今年上半年，盈利3.02億港元，按年增長38.64%；收入按年下跌10.45%至24.35億元。值得留意的是，公司為電視節目冠名贊助商常客，廣告及推廣開支達2.58億元，按年上升7.72%，佔總銷售及分銷開支約31.71%。

公司大股東為董事會主席兼首席技術官潘東，持有上市前88.92%；中國投資管理公司高瓴資本持股10%。

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