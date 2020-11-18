新股專輯：遠洋服務傳本周聆訊　集資23億元

初步招股文件顯示，截至6月底止，公司在中國管理210個物業，總在管建築面積達4,230萬平方米，總合約建築面積達6,190萬平方米。上半年盈利1.51億元人民幣(下同)，按年增長26.14%；收入按年升6.56%至9.03億元，來自母企遠洋集團的收入佔比達81.2%，按年下降0.8個百分點。

是次集資所得約60%將用於戰略投資及收購機會；約20%將用於升級智能化管理系統；約10%提升數碼化水平及內部信息技術基礎設施；約10用作營運資金及一般公司用途。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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