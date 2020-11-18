中國飼料需求大增　美國農作物價格漲逾3成

近月美國黃豆、玉米等農作物價格節節攀升，漲幅已逾3成，主要受惠於中國飼料需求，對美國農產品採購量大增，另外氣候乾燥導致收成減少，以及疫情封鎖帶動人們在家烘焙的風潮，皆有助於美國農產品銷售。

自8月10日以來，黃豆、玉米以及作為麵包原料的硬紅冬麥(Hard red winter wheat)價格飆漲約33%，作為動物飼料與加工食品原料的軟紅冬麥價格則躍升約20%。

今輪升勢令美國農民的生意好轉，一掃先前因全球疫情壓抑市場需求的陰霾。摩根大通策略師Tracey Allen表示，今年6月投資者對美國農作物商品期貨持有大量淡倉，押注價格將會下滑。如今情勢轉變，投資者反倒看好農產品價格上漲而押注好倉。她指出，看到庫存下滑，同時來自中國的需求正在增加，預料這輪升勢還會持續。

北美大平原、阿根廷、俄羅斯、烏克蘭和巴西等地因氣候乾燥而產量減少，也削弱原本以為大豐收的預期。此外，中國不斷回補穀物庫存，去年因非洲豬瘟而大量撲殺豬隻，如今積極提高國內豬隻養殖數量，都增加對農產品的需求。

美農業部預測，中國在本產季自美國進口以玉米為主的粗糧將創新高，向國外採購的小麥也將錄得25年來最多。另外，受中國大量進口帶動，美國黃豆價格漲幅尤其驚人。自今年初中美簽定的雙邊協議以來，美國銷往中國的黃豆已經倍增。中國雖已買進逾230億美元的美國農產品，但據美國貿易代表署資料，中國還需繼續採購，才能符合第一階段協議的規定。在自家市場，美國人民對小麥的需求也提升。疫情期間人們在家自製麵包，彌補封鎖導致餐廳、飯店、遊輪等需求銳減的缺口。

據美農業統計局資料，第三季共有2.34億英斗的小麥磨成麵粉，較第二季高出7%，較去年同期高出1%。交易公司Teucrium總裁Sal Gilbertie表示，這顯然是人們待在家烘焙的趨勢所致。

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