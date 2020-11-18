全球經貿戰：摩通債券指數將剔除受制裁中企新債券

被市場廣泛追蹤的摩根大通債券指數，將把上周被特朗普政府列入制裁名單的中國企業所發行的新債券剔除。

外媒引述摩通周二(17日)指出，這一決定適用於受影響發行人的新發債券、續發債券以及重開債券。受制裁企業的既有債券暫時仍將留在指數內，但相關影響一旦更加明確，摩通將重新評估其資格。

特朗普於11月12日簽署一項行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，標誌着白宮就所謂濫用性質的商業行為再度對華施壓。摩通此舉凸顯出這類制裁的影響可能超出美國，促使全球範圍內追蹤指數的投資者對受制裁企業新發行的債券避而遠之，甚或減持債券持倉。

特朗普的行政令發布後，中國化工集團部分美元債的利差擴大至5月以來的最高水平，周三有所收窄，現有債券仍將留在摩通指數中的消息稍緩緊張氣氛。

摩通表示，其債券指數包含72只與受制裁公司有關的證券，料亞洲債券指數(JACI指數)預計受影響最大，因為被制裁企業共佔3.7%權重。目前尚不清楚國際經紀交易商是否會被視為美國人，以及從2021年1月11日起是否能夠對受制裁企業的證券進行交易，而受制裁公司債券的流動性可能大受影響。

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