巴曙松：150家新經濟公司在港上市 累計集資4800億元
2020年11月18日 15:44
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巴曙松（中新社圖片）
香港交易所(00388)董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松表示，香港實施上市制度改革後，已有150家新經濟公司在港上市，包括不少未錄得盈利的生物科技公司及第二上市公司，累計集資4,800億港元。隨着更多新經濟公司來港上市，料有助將更多資金引導至新基建，支持科技創新及新經濟發展，香港亦可以在離岸債券市場發揮作用。
他指出，中國政府視基建為未來重點投資方向，特別是科技基建，認為香港的金融服務平台較其他國際金融中心有更多優勢，將有助推動私人市場參與科技基建投資。
此外，企業正進行數碼化改革，有賴5G網絡及大數據等技術支持，以改善營運效率，他認為各國應興建更多數據中心，協助企業取得更多數據進行演算。
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