巴曙松：150家新經濟公司在港上市　累計集資4800億元

他指出，中國政府視基建為未來重點投資方向，特別是科技基建，認為香港的金融服務平台較其他國際金融中心有更多優勢，將有助推動私人市場參與科技基建投資。

此外，企業正進行數碼化改革，有賴5G網絡及大數據等技術支持，以改善營運效率，他認為各國應興建更多數據中心，協助企業取得更多數據進行演算。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020