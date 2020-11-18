疫情物價仍貴絕全球　調查指香港續為全球生活成本最高城市

百物騰貴，港人生活壓力爆煲。經濟學人智庫今日(18日)發表最新《全球生活成本調查報告》(Worldwide Cost of Living 2020)，即使在新冠肺炎疫情下，香港仍然繼續為全球生活成本最高的城市之一；而瑞士蘇黎世及法國巴黎則取代新加坡及日本大阪，與香港並列榜首位置。

有關調查涉及130個城市，比較138種品及服務的價格。調查結果顯示，新冠肺炎疫情打擊下，截至今年9月，調查中城市的商品及服務的價格於過去一年平均只上升約0.3個百分點。美洲、非洲及東歐等城市的生活成本自去年起回落，而西歐城市則愈來愈昂貴，部分反映了歐洲貨幣相對美元上升的影響。

不過，即使在疫情下，香港的生活成本仍然處於全球第一，生活成本指數達103，與瑞士蘇黎世及法國巴黎同列全球榜首，成為生活成本最貴的城市，亦是唯一一個亞洲城市位列榜首。至於上次在排行榜中與香港並列首位的新加坡及大阪，最新排名分別下跌至第4和第5。

報告分析指，因疫情導致當地外勞離開，新加坡整體人口自2003年來首次出現收縮，需求下滑並陷入多個月的通縮。大阪亦出現類似的趨勢，消費者價格遲滯，以及日本政府補貼公共交通等成本。

經濟學人智庫稱，新冠疫情影響生活成本的主要原因包括貨幣滙率、供應鏈、政府政策、居民可支配收入減少，以及生活模式改變等，展望明年，價格趨勢很大程度仍取決於疫情的發展，但預期目前的情況仍將在明年延續。在2022年前，環球經濟看來不大可能回復到疫情前水平，開支將會繼續受限製而價格仍將有下調壓力，建議對價格敏感的消費者可優先考慮購買必需品及家庭娛樂商品，至於高價商品、服裝和戶外休閒活動的開支將繼續低迷。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020