歐股早市下跌　RSA保險集團飆近4%

歐股三大指數全線低開，英股跌0.54%至6,330點；德股報13,091點，跌42點或0.32%；法股報5,460點，跌22點或0.41%。

投資銀行摩根士丹利預計，2021年歐洲將上演一波「強勁反彈」，屆時歐洲自疫情復甦的速度將是2008年金融海嘯的3倍。

航運集團馬士基第三季銷售額與去年同期相比下降了1.4%，至99.2億美元，期內未計利息、稅項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)增長了39%，至23億美元。馬士基跌0.94%。

RSA保險集團同意Intact Financial Corp.和Tryg AS的72億英鎊估值收購要約。RSA股價升3.89%。

德國汽車製造商戴姆勒表示，將與吉利汽車合作，開發用於混合動力汽車的下一代引擎。戴姆勒反覆跌0.04%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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