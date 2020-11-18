打工仔注意：滙豐允香港員工每周最多在家工作4天
2020年11月18日 16:05
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外電報道，新冠肺炎疫情下，滙豐控股(00005)給予香港員工更多在家工作的靈活性，成為疫下改變商業文化中辦公室角色的又一例證。市場關注，作為香港銀行業龍頭的滙豐作出此舉措，會否有更多本地同業倣效。
報道引述一份滙豐內部備忘錄和指引，該行現在允許合資格員工每周在家工作至多4天，並指該行發言人已證實有此疫下增加員工工作方式靈活性的計劃。
滙豐首席財務官Ewen Stevenson於10月時曾表示，部分員工更多地選擇遠程辦公模式可能會為公司節省成本。滙豐與其他全球和區域性銀行都在適應疫情帶來的新常態。歐洲的一些銀行預測，即使在疫情過後，員工仍會有一半左右的時間在家工作。
據報相關指引顯示，滙豐向香港員工提供了3個選擇，其一是以在家工作模式為主的「靈活在家辦公人員」，每周固定在家工作多達4天；其二是「靈活的辦公室辦公人員」，每周可以最多在家工作2天；其三是一直維持在辦公室工作的人員。
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