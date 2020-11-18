內地發布銀行間市場交易新規　禁發行人「自融」

內地銀行間市場交易商協會周三(18日)發布《關於進一步加強債務融資工具發行業務規範有關事項的通知》，其中嚴禁發行人「自融」、要求加強發行人關聯方認購披露。

該會指，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方，以自有資金認購發行人發行的債務融資工具，或發行人知道或者應當知道關聯方通過資管產品等方式間接參與認購的，應進行信息披露。

該會並表示，發行人不得直接認購，或者實際由發行人出資，但通過關聯機構、資管產品等方式間接認購自己發行的債務融資工具， 認購資產支持票據及其他符合法律法規、自律規則規定的情況除外。

該會解釋，近期發現部分市場機構在債務融資工具發行環節存在規則執行不到位、 內控機制不健全、業務操作不規範等問題，暴露出市場快速發展背景下「重承攬承做、輕發行銷售」、「重業務發展、輕合規管理」的現象。

同日，該交易商協會發布自律處分信息稱，對內地民營企業精功集團予以公開譴責、暫停其非金融企業債務融資工具相關業務兩年，因在發行兩筆超短期融資券「18精功SCP003」及「18精功SCP004」過程中，該集團通過相關資產管理計劃，以在發行環節直接申購或承諾上市後購回的方式，主導兩隻債務融資工具的發行，破壞市場秩序。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020