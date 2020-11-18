【市後重點睇】日圓顯著上揚 道期跌69點
2020年11月18日 16:21
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美匯指數報92.29，港匯見7.7520，離岸人民幣(CNH)報6.5388，美元兌日圓跌穿104關，報103.87，歐元升至1.1890，英鎊升上1.3285。金價企1,881美元。布油報43.94美元，紐油企41.51美元。道指期貨跌69點。
●市後關注點
-18:00 歐元區10月消費物價指數(CPI)終值
-21:30 美國10月建築批核及新屋動工
●恒生指數收報26,544點，升129點或0.49%，大市成交額逾1,337億元。車股發力，吉利汽車升6.87%破頂，比亞迪股份漲3.64%。https://bit.ly/3flHUFb
-【零售浩劫】謝瑞麟中績盈轉虧蝕4,157萬，港澳同店銷售跌59%。
●A股快報：三大指數個別發展，滬綜指微升7點。https://bit.ly/35E57io
●高通：2035年5G產業全球經濟產出料達13.1萬億美元。
●新冠肺炎：
-大摩料明年首季歐洲經濟彈速是金融海嘯的3倍。
-近200美企成為殭屍企業，料總債務逾10萬億元。
-傳高盛計劃3個月內再度裁員，恐陸續有來...
-微軟蓋茨料逾半商務旅遊將消失。
●【表面風光】特朗普當總統4年，身家蒸發20億美元？
●【疫下贏家】
-第3季內地平板電腦出貨量增幅創新高。
-全球貨櫃運費創歷史新高，料旺到明年首季。
●【打亂章】懶理任期將屆滿，特朗普提名貨幣監理局署長。
●比特幣升穿17,000美元，鱷王達利奧：難以理解。
●【旅業蕭條】
-日本亞洲航空逾2.3萬名乘客未獲退費，涉5億日圓。
-美國旅行年支出勁減逾4萬億，4年內難復舊觀。
●全球經貿戰：摩通債券指數將剔除受制裁中企新債券。
●軟銀孫正義：年內賣產套現6,240億元，準備執平貨...
●東京奧運疊加股神概念：提前布局日本ETF？
●中國飼料需求大增，美國農作物價格漲逾3成。
●中國連續4個月減持美債，持有規模3年半最低。
●調查：62%機構及企業擬擴內地投資組合規模。
●新盤動向：本木首推50伙，入場費574.7萬元。
●巴曙松：150家新經濟公司在港上市，累計集資4,800億元。
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