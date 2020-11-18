【多相】匯璽III日內公布新價單料下周賣 四房示範戶率先睇
2020年11月18日 16:28
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雷霆（左）、陳漢麟（右）
發展商推盤態度積極。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，西南九龍匯璽III已屬現樓，交樓情況順利，該期尚餘217伙高座開放式至三房單位，不包括低座及四房大宅，料明日(19日)公布盡推價單，由於大部分為優質海景戶，料輕微加價亦屬正確。
新地代理總經理陳漢麟稱，整個匯璽各期已售出逾3,100伙，僅餘不足300伙未售。3期尚餘單位料明日隨即收票，最快下周末開售。
項目全新原則四房雙套房示範單位，參照第8座38樓A室搭建，實用面積1,513方呎，大廳連接面積51方呎露台，空間感闊落。主人套房則與毗連睡房打通，進一步擴闊可用地方。
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