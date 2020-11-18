中國人均GDP料2025年超56個國家　世界排第70位

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)預期，在截至2025年的25年間，隨着經濟蓬勃發展，中國人均國內生產總值(GDP)將超過全球56個國家，屆時中國人均收入將在全球排名第70位，接近最富裕的1/3國家之列。

到了2025年，中國經過購買力調整的人均GDP預計將相當於25,307美元(約19.7萬港元)。這將超過百年前位列最富裕國家，但如今深陷債務和貨幣危機的阿根廷。以2001年創造了金磚國家一詞聞名的高盛前全球經濟研究主管奧尼爾表示，到了2030年代，金磚國家的整體規模可能會比七國集團(G7)還大。他說：「這幾乎完全是因為中國，在較小程度上是因為印度。」

數據中還有許多更引人注目的發現，顯示出各國取得的巨大飛躍，尤其是東歐和亞洲國家。

土庫曼斯坦預計是唯一一個排名上升速度超過中國的國家，上升58位。亞美尼亞、格魯吉亞、越南和孟加拉國也上升很快。整體而言，亞洲開發中國家在此期間的人均GDP將增長6倍。相比之下，拉丁美洲和加勒比海地區、中東和中亞的收入增長甚至達不到一倍。

在七國集團經濟體中，到了2025年，人均GDP預計將從31,471美元升至64,582美元。預計意大利將是唯一排名會急劇下滑的成員國，從第21位下降到第35位。

美國基本上保住了在全球的地位。該國2000年排名第11位，人均GDP為36,318美元，有望升至第9位，但其鄰國表現就要遜色一些。加拿大預計將下降6位至第24位，墨西哥成為這時期最大的輸家之一，到2025年排名將下降26位至第77位。

整體而言，拉丁美洲和加勒比海地區的經濟體在這25年中表現落後。它們也在今年受到疫情衝擊最嚴重的國家之列，據預測，除圭亞那以外，該地區所有經濟體的人均GDP都會下降。委內瑞拉的情況非常糟糕，IMF甚至不預測，但在2019年，該國居民的人均GDP已比2000年下降了36%。

儘管獲得了數十億美元的援助，但海地仍未從10年前毀滅性的地震災害中恢復過來。到2025年，預計該國在191個國家中的排名將從2000年的159位下降至183位，在西半球國家中排名墊底。

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