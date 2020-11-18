【產經直播】港股短期難破悶局？
2020年11月18日 16:42
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港股周三(18日)走勢反覆，高開19點後一度倒跌70點，低位見26,344點後再掉頭回升，最多203點，最終收報26,544點，升129點，成交輕微縮至1,337億元，大市短期繼續悶局？
新舊經濟股繼續拉鋸，友邦(01299)、招行(03968)發力撐市，更創歷史新高；相反，藍籌新貴美團(03690)則周三(18日)一度失守300元關，而小米(01810)都要捱沽，新舊經濟股應該點揀好？
德國汽車製造商平治母公司戴姆勒宣布，與吉利汽車(00175)合作開發新一代混合動力汽車引擎，吉汽股價破頂，股份仲可唔可以追？比亞迪(01211)、長汽(02333)、東風(00489)一眾車股又值唔值博？
手機設備股周三(18日)發力做好，野村發表報告指，華為拆售榮耀手機系列，對手機鏡頭市場影響中性偏正面，調升丘鈦(01478)及舜宇(02382)目標價，帶動兩者股價急升，其中丘鈦股價更急升近9%，依家追入又係咪好時機？
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