辣招推出十周年！二手樓價累升近倍　註冊宗數跌37%

美聯物業表示，額外印花稅(SSD)辣招自2010年11月20日實施後，至今即將屆滿十周年。過去十年間，除推出加強版SSD外，BSD及DSD(現為15%新住宅從價印花稅)亦相繼登場，加上多次推出收緊按揭措施，令二手住宅交投顯著下跌。反觀，樓價反覆向上，該行樓價指數十年間則累升近1倍，並推高二手註冊金額上升，走勢與宗數背馳。

該行首席分析師劉嘉輝指出，綜合公司數據及土地註冊處資料，自2010年12月開始，截至昨日接近十年時間，二手住宅註冊宗數共錄497,870宗，與對上十年(2000年12月至2010年11月)的795,762宗相比，大幅下跌約37.4%。反觀，期內二手住宅註冊金額則大幅上升約39.3%至約29,442億元。

過去十年二手住宅註冊出現「量跌額升」，主要是期間樓價反覆向上。以「美聯樓價指數」計算，最新報163.44點，比起2010年10月未推出SSD前的82.89點，累升約97.2%。

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