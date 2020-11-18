泰國維持利率0.5厘不變符預期　冰島減息

泰國央行公布維持基準利率在紀錄低位0.5厘不變，符合市場預期，同時延長介入市場以干預泰銖。

泰國央行表示，泰國經濟將逐漸復甦，需要繼續保持低政策利率的支持。儘管如此，經濟復甦仍將是脆弱和高度不確定。此外，對於外國遊客的持續禁令、泰銖升值及不斷升級的抗議活動，預計今年依賴旅遊業的泰國經濟和消費帶來壓力。央行並稱，將在必要時考慮其他措施，將使用更合適的貨幣政策工具，亦考慮通過長期和短期的措施來干預泰銖。

另方面，冰島將關鍵利率下調0.25厘，從1厘下調至0.75厘。央行預計2020年國內生產總值(GDP)增速將為-8.5%，又指經濟前景存在高度不確定，經濟發展將在很大程度上取決於大流行的發展。

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