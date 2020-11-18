太古城第6期私家車位首輪發售　共賣出44個

早前公布以價單形式發售全數太古城第6期227個私家車車位，太古地產發言人表示，第一階段銷售已於本周二(17日)舉行，優先推售予A組別買家，即於10月13日至11月2日期間遞交招標文件的第6期業主，並售出44個車位。

現時正安排第二階段銷售，即售予B組別(購買2個或不多於3個車位)和C組別(購買1個車位)。該兩組別買家可於11月11至26日登記認購意向。有關銷售將於11月28日及29日進行。

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