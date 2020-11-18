謝瑞麟：暫不期望有遊客來港消費

她談及疫情開始時的減租幅度有達到一半，惟疫情反覆拉鋸多月，自4月起的減租情況已不太理想，減租幅度、深度收窄。本地分店陸續有租約到期，已有部分店舖改以短約方式續租，「租金情況絕對得到改善」。另約4店舖因租約完結而關閉，而臨時關閉以節省開支的店舖有2間。公司會繼續與業主溝通，爭取符合市價的租金。

集團副主席、首席策略暨財務官伍綺琴表示，整體網絡的整合將視乎民生及旅遊區店舖的分布而定。儘管減租幅度收窄，但所有市場租金佔營業額僅單位數。

伍稱，10月的同店銷售表現因為黃金周而得到改善，而11月則除了「雙11」外，其餘時間的銷售見回落；就香港區而言，銷售仍未能重返去年水平。

至11月18日，謝瑞麟店舖總數為478間，按年淨減17間，當中內地自營店及加盟店分別淨減21家，及淨增12間。謝解釋，內地減少的店舖主要是商場裝修或策略不理想，屬正常情況；受疫情影響，開新店速度確不及關店，但相信疫情過後可以追回來。伍補充，加盟店將是未來幾年的主要策略。

另謝表示，疫情加速電商業務發展，目前網上銷售佔總營業額由過去接近5%升至近1成，期望該佔比繼續上升，亦會投入更多資金於網上業務，物色更多電商平台。

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