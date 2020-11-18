新股專輯：華潤萬象生活傳下周招股　12月初掛牌

據更新後的初步招股文件，截至6月底止，華潤萬象生活提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.06億平方米，提供商業營運服務的購物中心建築面積約560萬平方米。上半年盈利3.38億元人民幣(下同)，按年飆升1.2倍；收入按年上升18.68%至31.34億元，來自華潤集團及華潤置地的收入佔比僅36%，按年增加4.9個百分點。

集資所得將用於擴大物業管理和商業營運業務的戰略投資和收購、提供增值服務和行業上下游產業鏈的戰略性投資、投資信息技術系統和智能化社區，以及營運資金及一般公司用途。

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