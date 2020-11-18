新股專輯：華潤萬象生活傳下周招股 12月初掛牌
2020年11月18日 17:23
東網電視更多新聞短片
市場消息指，華潤置地(01109)旗下物業管理公司華潤萬象生活最快於下周招股，料12月初上市。是次集資約10億美元(約78億港元)，建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。
據更新後的初步招股文件，截至6月底止，華潤萬象生活提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.06億平方米，提供商業營運服務的購物中心建築面積約560萬平方米。上半年盈利3.38億元人民幣(下同)，按年飆升1.2倍；收入按年上升18.68%至31.34億元，來自華潤集團及華潤置地的收入佔比僅36%，按年增加4.9個百分點。
集資所得將用於擴大物業管理和商業營運業務的戰略投資和收購、提供增值服務和行業上下游產業鏈的戰略性投資、投資信息技術系統和智能化社區，以及營運資金及一般公司用途。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020