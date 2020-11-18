必須接受金融監管！螞蟻集團已無法上市？

劉全在微信公眾號發表標題為《馬雲的螞蟻集團已經無法上市！》文章指出，金融是國之重業，是社會經濟發展的命脈，與民眾的切身利益息息相關。對於任何影響及威脅金融市場發展的企業或個人，必須要依法查處，確保金融市場平穩發展。當前很多互聯網企業打著科技旗號，大舉開展發放貸款、吸收存款等金融業務，因為缺少健全的法律法規及相關金融監管機制，容易引發金融系統風險。

他指出，所謂金融科技公司，即是互聯網企業為逃避金融監管，利用科技之名從事金融市場業務。互聯網企業憑藉其平台優勢和流量優勢，快速吸納巨額的社會資本，已經對金融市場交易安全和穩定構成了嚴重的威脅。

劉全認為，金融科技發展愈快，積累的金融風險就愈大，金融科技是一把雙刃劍，如果利用好能促進經濟發展，用不好有可能引起金融系統風險。金融科技並沒有改變金融的本質，要依法將金融主體的經營行為納入統一監管，遵循同等的業務規則和風險管理要求。互聯網企業披着科技外衣，實質上從事金融業務必須要依法清理。

他指出，金融科技打破了金融市場交易邊界，如關聯交易、平台壟斷、個人隱私和資金安全等，需要全面管控。互聯網企業覆蓋範圍非常廣闊，客戶流量龐大，經營模式趨同，金融風險傳導速度更快，有可能在極短時間內迅速演變為金融系統性風險。如果螞蟻集團想要長期發展，必須要接受金融監管，確保公共數據和金融安全。由此來看，馬雲的螞蟻集團已經無法上市。

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