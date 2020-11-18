【多相】澄碧邨翻拍售290萬元　高開價16%

忠誠拍賣今日(18日)推出多項物業公開拍賣，最終成功售出3項，包括減價翻拍的大嶼山澄碧邨19座中層B室，實用面積822方呎，開價250萬元，獲搶高40萬元或約16%，至290萬元成交，呎價3,528元。

同場售出兩項非住宅物業，其中觀塘毅力工業中心高層W銀主單位，建築面積約767方呎，以440萬元拍出，較開價高約18.9%，呎價5,737元。

最後一項為香港仔興偉中心低層3室，建築面積1,238方呎，拍賣開價500萬元，搶高至580萬元易手，呎價4,685元。

忠誠拍賣總經理鄭世傑稱，近日市場氣氛不錯，客戶查詢及睇樓都有增加趨勢，部分業主亦接受樓價調整。不過，很多收租業主未有計劃放售單位，因此現時盤源仍較為短缺。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020