「最後的瘋狂」系列：比特幣重上18000美元

數碼貨幣一哥--比特幣正迅速接近創紀錄高點，其周三(18日)升至18,092美元，年內升幅達一倍以上。

比特幣3年前創下記錄新高曾在投資者中引發投資熱潮，但最終以劇烈下跌收場，2017年其價格飆升了1,375%至接近20,000美元，但在隨後一年大跌70%。

Miller Tabak + Co．首席市場策略師Matt Maley表示：「比特幣太瘋狂了，天才知道它會在何種價位上觸頂。」

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