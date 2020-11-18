瑞銀：美股明年跑輸全球　應關注亞洲及新興債券

外國傳媒報道，瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele表示，投資者明年應該關注亞洲和新興國家的債券。股市方面，美國股市明年的表現將落後於全球。

Haefele在其2021年展望報告中寫道，新興市場美元計價的主權債券、亞洲高收益率債券和有可能被提升到投資級別的精選債券應該能在明年提供正回報，建議從低收益的現金和債券中分散投資。

一個不包括美國在內的全球股票指數自9月初以來上漲了約6%，超過了美股標指3%的漲幅。瑞銀全球財富管理公司亞太區首席投資官譚敏蘭指出，美國股市跑輸已經在發生。

她指出，美國市場因為大型科技股的強勁表現而受到了太多的關注，但疫苗消息本身就是投資者關注其他市場和部門的強大催化劑。

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