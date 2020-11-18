交易商協會對海通證券展自律調查　涉助永煤違規發債

內媒報道，交易商協會今(18日)公告，近日對永城煤電控股集團開展自律調查。根據調查獲取的線索並結合相關市場交易資訊，發現海通證券及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，涉及銀行間債券市場非金融企業債務融資工具和交易所市場公司債券。

依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。如調查中發現相關機構存在操縱市場等涉嫌擾亂市場秩序的惡劣行為，交易商協會將予以嚴格自律處分，並移交相關部門進一步處理。

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