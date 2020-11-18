中國股市：社保對自主管理基金持倉開展轉融通出借業務

內媒報道，全國社會保障基金理事會今(18日)正式對自己管理的資金持倉，開展轉融通證券出借業務，將通過4家券商代理開展該項業務。出借標的是社保基金理事會持倉的部分滬深300個股，其中兩家代理券商分別是申萬宏源和興業證券。

據了解，這是社保理事會首次出藉其自身管理資金的持倉，給市場作為融券工具。

「轉融通」是指證券金融公司借入證券、籌得資金後，再轉借給證券公司，為證券公司開展融資融券業務提供資金和證券來源，包括轉融券業務和轉融資業務兩部分。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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