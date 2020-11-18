港交所：正調查國指期貨報錯價　周四如常開市

香港交易所正進一步調查有關周三日間交易時段部分市場統計數據未能正確顯示的原因。另外，按照香港交易所周三市場的運作情況，預期周四(19日)旗下所有市場將如常開市。

周三恒生中國企業指數期貨及期權、小型恒生中國企業指數，期貨及期權的市場統計數據，在港交所網站及部分數據供應商上顯示有誤，受影響的數據包括開市價、最高價、最低價及交易量，但港交所確認其發布的所有產品訂單及交易關鍵數據都準確無誤，並不受影響。

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