中國債市颳起嚴打風！銀行間頒結構化發行禁令

外國傳媒報道，在多宗國企違約事件接連引爆後，中國債市似颳起「嚴打」風，不僅對企業通過「結構化發行」在銀行間融資的行為豎起禁止令，並對涉嫌幫助發行人違規發債的海通證券啟動調查。

據中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)發布的通知，發行人不得直接認購，或者實際由發行人出資，但通過關聯機構、資管產品等方式間接認購自己發行的債務融資工具；精功集團並因此被處分。

此外，NAFMII在對永城煤電集團開展自律調查的過程中發現，海通證券及其相關子公司涉嫌為發行人違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將開展自律調查。

南京證券分析師楊浩表示，發行人結構化發行「自融」的主要問題是不真實的發行和買賣，價格失真擾動市場，且市場出現波動時槓桿難續上會導致債券打折賣出，容易引發金融機構間糾紛。

根據NAFMII同日發布自律處分會議審議決定，精功集團的兩隻債券「18精功SCP003」和「18精功SCP004」，因在發行過程中存在上述「自融」行為，因此受到公開譴責、暫停其非金融企業債務融資工具相關業務2年等處分。

國盛證券分析師楊業偉表示，本次通知從制度上對結構化發行做出明確約束。不過，他也提到，考慮到去年年中以後結構化發行產品規模大幅下降，衝擊應該會相對較小。

實際上，早在去年年底，滬深交易所就已經出求發行人不得在發行環節直接或者間接認購自己發行的債券；不得操縱發行定價、暗箱操作，不得以代持、信託等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益等。

此次NAFMII還在通知中指出，發行人的高級管理人員或關聯方以自有資金認購發行人發行的債務融資工具應進行信息披露。規範簿記建檔發行秩序，發行人及簿記管理人應嚴格按照披露的約定時間開展發行工作，預計可能延長簿記時間的，發行人及簿記管理人應在發行文件中就相關事項進行披露。

不過，楊浩亦指出，考慮到交易商協會的執法權和處分力度，以及不少存在此類行為的發行人可能是城投或國企，監管落實可能仍然會存在難度。

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