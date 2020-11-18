【一手盤攻略】油塘蔚藍東岸　坐擁優質臨海生活

政府大力推動的起動九龍東計劃，令整個九龍東逐步蛻變成新CBD2，連帶周邊地區亦受惠，逐漸變天，油塘區是其中之一，已搖身一變成為綜合發展區，吸引不少發展商進駐爭購住宅地。

蔚藍東岸坐擁鐵路優勢，亦鄰近東區海底隧道，方便白領專才極速往來港島商業區。周邊亦有不少商場，食肆、超市、時裝店及戲院一應俱全，全方位滿足居民日常生活所需，加上鯉魚門三家村有遠近馳名的海鮮，吸引不少人慕名而來。

中原地產高級資深區域營業經理湛志強指，政府銳意將油塘重新發展，不少發展商看準這兒的潛力爭相插旗，近年有多個住宅項目落成及入伙，單位呎租可達五十多元。湛志強指，隨着居住人口不斷增加，相信配套亦都會愈來愈完善，例如有新的公眾海濱長廊等，物業升值潛力睇高一線。想知道更多蔚藍東岸的優勢，立刻收看影片！