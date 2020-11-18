克魯格曼警告：美選舉結果預示未來經濟發展難樂觀

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文表示，從選舉結果來看，令人難以樂觀看待未來展望。

克魯格曼提到，2020年大選多少被視為對美國政府抗疫表現的民意檢驗，儘管美國總統特朗普抗疫不力，但從特朗普和共和黨候選人的得票來看，他們並未受到應得的懲罰，套用媒體評語：「疫情發燒不退，共和黨卻宣稱選舉結果印證他們做法正確。」

他指出，從新冠肺炎確診到病故通常約3周，基於初秋確診病例激增且未見緩和，預示到年底前，美國單日死亡病例可能飆上數千人。許多患者即使康復了，健康卻永久受損。

疫情展望很糟糕，克魯格曼更擔心的是，從抗疫失敗可預見美國更難面對一個更嚴重、甚至危及全人類文明的問題：氣候變遷！美國人若是連近在眼前的疫情都不肯面對現實，又如何能採取行動避免看似遠在天邊的氣候暖化危機？抗氣候變遷行動在政治上仍面臨兩大阻力：特殊利益團體勢力強大；成本與效益之間呈現的是非直接關係。

舉例來說，以水力壓裂法開採天然氣，遭遇甲烷外洩問題。投資加強對甲烷外洩的控管，固然助益甚大，但利益成果不是立即看到。要如何說服德州人接受「以今天小幅的成本升高，換取未來的益處，例如降低十年後在半個地球外發生毀滅性風暴的可能性」？

面對這種情況，民主黨總統當選人拜登明年上台執政若優先推行氣候政策，怎麼做才推得動？克魯格曼建議，氣候政策行動應強調「是胡蘿蔔而不是棍棒」，投資綠色未來將一路創造新的工作機會，而不是只要求人民遵守新限制並支付更高價格。

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