EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY增送租賃管理服務

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，推售以來銷情不俗。負責項目銷售的中原地產，決定送出租管服務回饋買家。由11月19至30日，經該行購入物業單位，並於入伙後經該公司成功租出單位，可獲提供1年免費租賃管理服務，名額3個，以一房單位每月租金約4萬元計算，優惠總值約57,600萬元。

該盤至今累售20個單位，總成交金額約2.6億元，80%買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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