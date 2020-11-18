特朗普玩攬炒！美逾1300萬人恐失去失業救濟金

外國傳媒報道，美國為應對疫情而推出《CARES法案》紓困，其中包括每周加發600美元的失業救濟金，但計劃已在7月到期。然而，美國當局仍未推出新一輪紓困，若再拖下去，恐有超過1,300萬美國人生計出現問題，可能進一步拖累消費者支出。

有分析師指出，《CARES法案》在疫情下提供慷慨的救濟，並支持了正常情況下不符合救濟資格的人，可說是彌補了美國社會安全網的漏洞。也有研究人員發現，美國針對疫情提供的失業救濟，在失業率上升的狀況下幫助人們增加支出、儲蓄，並使數百萬人脫離貧困。

世紀基金會(The Century Foundation)資深研究員、失業救濟金專家Andrew Stettner表示，美國的失業救濟計劃結束得太早，人們也發現需要比常規失業救濟金更強大、廣泛的支持，而美國先前的救助計劃確實有效。

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