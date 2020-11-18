博雅互動發盈警
2020年11月18日 19:39
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博雅互動(00434)發盈警，預期截至9月30日止9個月收益將按年增長約10至15%左右，主要由於疫情期間，中國內地、香港、台灣及海外地區的相關政府主管部門防控檢疫及社交隔離措施的施行；集團一定網上營運活動的舉辦，使遊戲用戶於上半年之在線時間及在網絡遊戲中之消費增加。
雖然收益增加，但由於受到疫情導致的經濟下行及市場因素影響，使公司股權投資合夥企業等金融資產之公平值減少，令淨利潤預期將按年下降約110至120%左右，即由盈轉虧。若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，淨利潤預期將按年增加約10至20%左右，主要由於收益增加。
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