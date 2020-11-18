雖然收益增加，但由於受到疫情導致的經濟下行及市場因素影響，使公司股權投資合夥企業等金融資產之公平值減少，令淨利潤預期將按年下降約110至120%左右，即由盈轉虧。若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，淨利潤預期將按年增加約10至20%左右，主要由於收益增加。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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