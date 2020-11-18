【深度解構】美殭屍企業孭債10萬億　全球3個月內爆巨災？

新冠疫苗研發接連報捷、美國新申領失業救濟金人數及失業率都下降，以及股市屢次破頂，似乎正預示經濟復甦指日可待。不過，據外媒統計，美國出現了上世紀日本經濟迷失的重大凶兆，就是「殭屍企業」激增至527家，佔全國首3,000家企業的近兩成，總債務暴增至1.36萬億美元(約10.6萬億港元)，這枚未爆的「巨型炸彈」遠超2008年金融海嘯時的5,000億美元的危害！日本軟銀集團(Softbank)創辦人孫正義警告，2至3個月內可能出現「海嘯級」金融災難。

所謂「殭屍企業」，是指企業收入僅夠或甚至不足以支付債息，更遑論償還貸款本金，如是者，只能靠各類債權人持續注資來維持。美國今年因疫情影響，新增殭屍企業名單令人觸目驚心，除飛機製造商波音、油企埃克森美孚外，郵輪業龍頭嘉年華、全球第二大航空公司達美航空、曾是連鎖百貨「龍頭」梅西百貨也在當中。

有經濟學家指出，美國聯儲局為避免大量公司破產或要拯救「大得不能倒」巨企，讓它們獲得實際幾乎無上限的信貸，雖然短期能避過經濟陷入大蕭條，但可能導致資本流向生產效率低殘的公司，長期會抑制就業和經濟增長，對復甦造成深遠影響。簡而言之，就是短痛與長痛的差別。

就此，跨國投資管理公司阿波羅首席經濟學家Torsten Slok說：「我們更應該問的是聯儲局基於維持市場穩定的心態選擇介入，那些原本就應該被淘汰、現在卻活下來的公司會怎樣？資產被困在無力進行投資和擴大業務的殭屍企業裏，對經濟有何影響？」

事實上，反映美國整體首3,000家企業的羅素3000指數成分股中，有超過六分之一在過去一年已變成「殭屍中的殭屍」，即收入連貸款利息也還不起，去年有335家，今年就一下子飆近200家，總數達527家，單是疫情期間債務就急增近1萬億美元。

雖則說殭屍企業有機會「翻身」，但據俗稱「央行之母」的國際清算銀行於9月對14個發達國家過去逾30年企業研究發現，相比從未成為「殭屍」的公司，那些曾擺脫「殭屍」狀態，但最終又墮入「殭屍網」的可能性多出兩倍。這情況正好以「授人以魚，不如授人以漁」來形容，故專家認為，企業生存能力應成為是否獲得政府和央行支持的重要標準，而非既有規模。

既然全球經濟「一哥」美國也面對極不明朗的前景，作為科技巨企、手握不少「大數據」的孫正義明言，今年軟銀積極出售資產，目的就是為未來2至3個月內可能出現急速惡化的最糟糕情況作準備。他透露，軟銀最初計劃今年出售約400億美元資產，但最終賣掉約800億美元（約6,240億港元），就是為了「揸重現金」，為第二波疫情引爆全球大封鎖的最壞情況「儲糧」。

他警告，疫苗絕非萬能，在接下來的2至3個月任何災難都可能發生，並提到2007至2008年雷曼兄弟破產引爆金融海嘯，當時看似是一宗獨立事件，但卻成為更大範圍的金融崩潰催化劑。

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