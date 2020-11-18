希望更大了！輝瑞疫苗幾天內申請緊急使用 油價升2%
2020年11月18日 20:17
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（中新社圖片）
外國傳媒報道，製藥大廠輝瑞和合作公司BioNTech最新表示，最終數據分析發現，疫苗的有效程度達到95%，且可預防重症，並計劃幾天內就向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交緊急使用授權申請，預計今年將生產5,000萬劑，到2021年生產13億劑。
受消息刺激，油價上揚。布蘭特期油日內漲幅達2%，報每桶44.63美元；紐約期油日內漲幅達2%，報每桶42.49美元。
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