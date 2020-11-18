Apple下調向小型及獨立開發者收取App佣金分成

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)下調小型企業及個人開發者在其App Store的佣金分成至15%。

目前Apple從付費應用和通過App Store購買應用的總價中獲得30%的佣金，公司表示，App Store小型企業計劃將從明年1月1日開始，有資格參加該計劃的開發人員將減少針對付費應用和應用內購買的App Store費用，之前未在App Store上發布過的新開發人員也有資格獲得較低的15%佣金。

這項新計劃面向的是小型開發人員，這些開發人員每年在App Store上通過其收費獲得的收入不足100萬美元，一旦超過該門檻，他們將按照標準的30%的費率計費。如果他們後來在下一個年度內的銷售額低於100萬美元，則可以恢復較低的佣金。

蘋果公司行政總裁庫克表示，小型企業是全球經濟的支柱，也是世界各地創新發展的不竭動力推出這項計劃，旨在幫助小型企業主書寫在App Store中創新和繁榮的新篇章，並打造深受顧客喜愛的高品質App。

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