樓價UPDATES：沙田第一城買賣按月急彈逾3成

業主減價帶動交投回升，將軍澳新都城本月暫錄16宗成交，較上月全月暫僅少1宗，沙田第一城本月買賣亦急彈逾3成，暫錄26宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座中層A室，實用面積597方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元成交，實用呎價17,387元。

●北角賽西湖大廈8座中層A室，實用面積1,124方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約2,700萬元承接，實用呎價24,021元。

●柴灣杏花邨24座中層8室，實用面積614方呎，三房間隔，去年8月放盤叫價約1,250萬元，同年12月減至約1,138萬元，今年1月再下調至約1,050萬元，最終成交價約1,000萬元，累積減幅約兩成，實用呎價16,287元。

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九龍區

●西南九龍匯璽1B座極高層E室，實用面積350方呎，一房間隔，以920萬元放盤，累減78萬元，以842萬元成交，減幅約8.5%，實用呎價24,057萬元。

●將軍澳新都城本月交投加快，暫錄16宗成交，貼近上月全月17宗水平。屋苑3期都會豪庭2座中低層D室，實用面積470方呎，大兩房間隔，以750萬元易手，實用呎價15,957元。

●將軍澳慧安園1座高層F室，實用面積411方呎，兩房間隔，放盤3個月，象徵式減價7萬元，獲區內首置用家以648萬元承接，實用呎價15,766元。持貨3年滿SSD期鬆綁即轉售，帳面獲利85萬元，升值約15%。

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新界區

●沙田第一城本月暫錄26宗成交，較上月同期增加逾3成，屋苑24座中層B室，實用面積447方呎，三房間隔，議價後以720萬元易手，實用呎價16,107元。

●大埔新峰花園26座低層F室，實用面積565方呎，兩房間隔，原開價670萬元，放盤4個月減價26萬元，以644萬元成交，實用呎價11,398元。

●粉嶺牽晴間11座低層F室，實用面積401方呎，兩房間隔，以625萬元易手，實用呎價15,586元。原業主2017年以560萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約65萬元，升值約11.6%。

●東涌藍天海岸3座高層G室，實用面積388方呎，一房間隔，叫價598萬元，以593萬元成交，實用呎價15,284元。

●元朗尚悅9座高層F室，實用面積355方呎，兩房間隔，享內園景，叫價520萬元，零議價下獲上車客承接，實用呎價14,648元。

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