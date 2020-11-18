【悲情樓市】映灣園低市價半成沽　第一城特色戶平過標準戶

樓市焦點集中一手新盤，二手表現持續受壓，主要大型屋苑出現多宗低價成交。近期爆發減價潮的東涌區，區內指標屋苑映灣園一個兩房單位，以605萬元售出，低市價半成。

美聯方吉和表示，該屋苑單日錄兩宗成交，包括上述7座低層C室，實用面積548方呎，開價645萬元，減價40萬元後連租約售出，呎價11,040元。另一宗成交為10座高層D室，實用面積722方呎，成交價790萬元，呎價10,942元，原業主2006年以230.4萬元一手入市，至今升值逾2.4倍。

●第一城特色戶賣平過標準戶

同屬新界藍籌盤的沙田第一城，最新錄得一宗連天台特色戶成交，做價較標準單位還低。世紀21奇豐袁麗詩表示，屋苑16座頂層連天台戶，實用面積327方呎，兩房間隔，放盤3個月減價79萬元，以601萬獲承接，呎價18,379元。資料顯示，本月初一個實用面積326方呎高層標準兩房戶，曾以628萬元高價售出。

香港置業周鍵喬稱，茶果嶺麗港城21座低層B室，實用面積517方呎，放盤半個月減價15萬元，以775萬元售出，呎價14,990元。同類單位做價一般約800萬元，是次成交略低市價約3%。據了解，原業主2015年1月以590萬元買入上址，現轉售帳面獲利約185萬元，升值約31.4%。

●澄碧邨290萬元拍賣售出

樓價走勢稍見回軟，惟仍是較難負擔水平，故位置偏遠物業不乏捧場客。大嶼山澄碧邨一個中層單位，昨減價翻拍順利售出，作價290萬元，較開價高約16%。

忠誠拍賣昨推出多項物業公開拍賣，並成功售出3項，包括上述澄碧邨19座中層B室，實用面積822方呎，開價250萬元，獲搶高40萬元售出，成交呎價3,528元。

該行總經理鄭世傑稱，近日客戶查詢及睇樓都有增加趨勢，部分業主亦接受樓價已出現調整。不過，不少收租業主未有計劃放售單位，因此現時盤源仍較為短缺。

樓價升勢放緩，導致辣招鬆綁貨賺幅有限。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳慧安園1座高層F室，實用面積411方呎，兩房間隔，成交價648萬元，呎價15,766元，原業主持貨剛滿3年，單位僅升值約15.1%。

●大埔洋房銀主盤累減380萬元沽

個別市區單位做價更出現倒退。市場消息稱，灣仔尚匯低層D室，實用面積368方呎，一房間隔，減價70萬元，僅以880萬元售出，為該盤做價3年低位，呎價23,913元。據了解，單位2011年一手價約1,035萬元。

此外，市場錄銀主盤大手劈價成交，市場消息稱，大埔雅景花園雙號屋銀主盤，實用面積1,336方呎，設有面積461方呎花園，原叫價2,200萬元，最終累減380萬元，以1,820萬元易手，呎價13,623元。

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