新盤UPDATES：開售潮蔓延至九龍　多個項目硬撼

新盤開售潮蔓延至九龍市區，多個全新項目勢將正面硬撼，其中尖沙咀區有樓盤率先公布開價，並表明屬折讓價，料將吸引上車客及投資者注意。而各區樓盤亦紛紛增加優惠促銷，業界料一手市場競爭氣氛將會持續升溫。

●本木首推50伙 入場費574.7萬元

市區新盤競爭激烈。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木首張價單推出50伙，間隔開放式至三房，折實入場費逾574.79萬至逾2,139.88萬元，呎價介乎21,755至28,456元。價單顯示，首批單位折實平均呎價23,928元。

他指出，是次開價貼近市價，首批折讓2至3%，加推單位具加價空間。項目於本周四(19日)下午起開放示範單位，本周六(21日)起收票，最快下周末開售。是次亦提供最高85%一按。

●中原指本木開價低市價逾一成

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尖沙咀本木公布首張價單，開價較鄰近地區新進二手屋苑折讓逾一成，相信入票反應熱烈。加上項目樓花期短，又位處名校網，具有吸引力，參考同區租金，預計項目每方呎實用呎租約60至70元，回報約3厘。

●匯璽III日內公布新價單料下周賣

新地代理總經理陳漢麟稱，整個匯璽各期已售出逾3,100伙，僅餘不足300伙未售。3期尚餘單位料周四隨即收票，最快下周末開售。

項目全新原則四房雙套房示範單位，參照第8座38樓A室搭建，實用面積1,513方呎，大廳連接面積51方呎露台，空間感闊落。主人套房則與毗連睡房打通，進一步擴闊可用地方。

●蔚藍東岸示範單位曝光 三種間隔有得睇

而根據第5座18樓B單位打造的兩房戶，實用面積512方呎，大廳連接面積23方呎露台，廚房為傳統「梗廚」設計，並設面積17方呎工作平台，增強空氣流通及採光度。

至於最大的原則三房戶，則按照第1座18樓C室作藍圖，實用面積832方呎，長方形大廳空間感充足，連接面積26方呎露台。

●傲瀧花園複式戶逾8060萬元售出

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY增送租賃管理服務吸客

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，推售以來銷情不俗。負責項目銷售的中原地產，決定送出租管服務回饋買家。由11月19日至11月30日，經該行購入物業單位，並於入伙後經該公司成功租出單位，可獲提供1年免費租賃管理服務，名額3個，以1房單位每月租金約4萬元計算，優惠總值約57,600萬元。

該盤至今累售20個單位，總成交金額約2.6億元，80%買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃。

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